Kiko Matamoros reacciona a las palabras de Anita Matamoros: "Estaré, quiera ella o no"

Anita Matamoros confiesa que no es de perder la esperanza, ni de tirar la toalla y considera que no es nada rencorosa. Se muestra así bastante positiva y poco reacia a iniciar un acercamiento con su padre: "A mí el rencor, la envidia y el odio es algo con lo que no he crecido. Sé perdonar y sé pedir perdón".