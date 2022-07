Emma García se pronuncia sobre el final de 'Viva la vida': "Estoy muy sensible y emocionada"

Emma García confiesa estar sensible ante el final de 'Viva la vida'.

'Ya es verano' se estrena muy pronto en los fines de semana de Telecinco.

Emma García bromea con Kiko Matamoros: "Casi no nos despedimos, menos mal que has salido antes".

'Viva la vida' ha recibido la visita de Kiko Matamoros (que se ha sincerado sobre sus adicciones en una entrevista muy personal junto a Emma García). El colaborador ha aterrizado en España hace escasos días y la presentadora no puede evitar alegrarse por su vuelta mientras hace mención al final del programa: "Casi no nos despedimos, menos mal que has salido un poquito antes", dice, con un gran sentido del humor.

"Me da mucha pena tener que despedirnos, no se sabe por cuánto tiempo ni hasta cuando ni hasta donde (recordemos que se estrena en breve 'Ya es verano', un nuevo programa para los fines de semana en Telecinco), pero quiero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Y te digo una cosa, me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnifica", son las palabras con las que Kiko Matamoros responde a la presentadora.

Emma García, emocionada ante la despedida de 'Viva la vida'

Emma García no tarda en reaccionar a las bonitas palabras de Kiko, pero advierte: "No me emocionéis, que estoy muy sensible". Además, comenta lo siguiente: "Os voy a decir una cosa... estoy sensible, emocionada porque han sido aquí casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, dentro y fuera de las cámaras".