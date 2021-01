'Viva la vida' (23/01/2021), programa completo HD

Irene Rosales aclara la polémica de los audios con Isabel Pantoja

Después de que Isabel Pantoja filtrara a la prensa los audios que envió a su nieta el día de su cumpleaños con el objetivo de desmentir a su hijo Kiko Rivera y a su nuera, Irene Rosales, le llego el turno a Irene, que confirma que no envió dos audios, sino tres: "El primero era el más ofensivo", dice al respecto y no entiende por que no filtró también ese.