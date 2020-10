'Viva la vida' (11/10/2020), programa completo HD

La pequeña del clan de las Campos , pese a que asegura que no quiere meterse ni opinar demasiado sobre el asunto, ha asegurado que en su opinión a su abuela se le había ido la entrevista de las manos, pero que era completamente desorbitado lo que se está haciendo con su abuela: “Ahora no paran de salir personas que han sido maltratadas por mi abuela, qué casualidad”.

Además, Christofer habla en directo para ‘Viva la vida’ y no solo carga contra ‘Sábado Deluxe’ por haberle humillado al reproducir la canción de ‘El venao’, sino que sostiene que su relación con Fani está bien, que ellos se conocen perfectamente y que no les afecte lo que digan los demás o la máquina de Conchita. Pero Fani tenía algo que decir al respecto. Interviene al programa a través de una llamada telefónica y asegura que las cosas con Christofer no están bien: “No estamos pasando nuestro mejor momento”, asegura. Dice que su crisis y sus problemas vienen de lejos y no es por lo que sucedió en el ‘Deluxe’. Cuenta que ya habían discutido al llegar al programa y que todo se debe a que ella está pasando por un mal momento personal y eso le hace no estar bien.