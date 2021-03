'Viva la vida' (14/03/2021), programa completo HD

Todas las sospechas apuntas a una persona: Ana María Aldón . La mujer del torero José Ortega Cano niega que haya sido ella, pero lo cierto es que las palabras de Carmen Borrego y Diego Arrabal no dejan lugar a dudas. La diseñadora no ha soportado la presión de las acusaciones y ha protagonizado con Diego un tenso enfrentamiento.

Diego Arrabal corroboraba la versión de Kiko Matamoros y Carmen Borrego estallaba hecha una furia: "No voy a permitir que se me enfrente a mi familia ni una sola vez más (...) Estoy harta de que estos dos se rían de mí y me acusen de cosas sin tener ni idea, yo no soy ninguna payasa para que se rían de mí".