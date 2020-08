Alba Carrillo: "Feliciano López hizo una fiesta cuando María José Suárez perdió al hijo que estaban esperando"

Una supuesta fiesta después del aborto de María José Suárez

No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años

Alba Carrillo ha asegurado que, aunque Feliciano López dijo en la prensa que le daba mucha pena que su ex, María José Suárez, hubiera perdido al niño, la realidad era otra. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha explicado que “hizo una fiesta en Ibiza para celebrar que su ex había perdido al niño que estaban esperando”.

El mayor deseo de Feliciano López

El contrato de confidencialidad de Alba Carrillo y Feliciano

La respuesta de Alba Carrillo no se ha hecho esperar y ha dicho que “no es verdad” que quieran mucho a la ex de Feliciano “porque hicieron una especie de Sábana Santa para ver si estaba o no embarazada”: “Ahí han hecho lo que no se le puede hacer a una señora”, decía la modelo.