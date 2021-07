Alejandra Rubio critica la actitud de su tía Carmen con Kiko Hernández: "Perdonas a quien te humilla"

Como no podía ser de otra manera, Carmen Borrego tuvo como compañero de fogones a Kiko Hernández, su archienemigo y con el que ha protagonizado durísimos enfrentamientos. Lejos de ir mal la noche, Carmen Borrego se tomó con muchísimo humor las bromas del colaborador de las que ella era blanco. “No me arrepiento de nada de lo que hice, el odio paraliza y yo quiero avanzar”, explicaba Carmen Borrego.

Sin embargo, no todos los colaboradores de ‘Viva la vida’ han entendido la actitud permisiva de Carmen en ‘La última cena’, en especial su sobrina, Alejandra Rubio :

“Entiendo lo que dices y me alegro de que estés en ese punto, pero lo que no entiendo es que Kiko te siga tratando así y humillando de esa manera, ¿de verdad no te ha humillado Kiko en esas imágenes? Si eso es hacer televisión menuda televisión más bonita (…) ¿Cómo te puede valer el perdón de una persona que te trata así públicamente?”.