Alejandra Rubio, al límite con su tía Carmen Borrego: "No entiendo por qué no para con esto"

Alejandra Rubio no puede más. Carmen Borrego no deja de atacar lanzando pullitas tanto a ella como a su madre y la hija de Terelu Campos confiesa estar al límite con esta situación: “No sé qué hacer. He ido una semana a Málaga en plan paz y me he dejado la paz en el camino. No entiendo cómo queremos parar esto y ella no para en ningún momento. No puedo hacer nada ante eso, si ella no quiere parar es su problema”, se lamenta.