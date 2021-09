La relación entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego está en su peor momento. Pese a que en más de una ocasión han asegurado que no había problemas graves entre ellas, lo cierto es que las últimas declaraciones de ambas dejan claro justo lo contrario.

Si ayer era Carmen Borrego la que disparaba hacia su hermana y su sobrina con zascas como nunca antes había hecho, esta tarde era Alejandra Rubio la que, visiblemente dolida, aseguraba no reconocer a su tía: "Esa no es Carmen, no sé quien es, está haciendo daño a mi madre".