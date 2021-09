Llega a ‘Viva la vida’ una noticia de última hora que, si bien algunos podrían decir que no significa nada, lo cierto es que tiene más importancia de la que parece. Se trata de un vídeo de Carmen Borrego que ha compartido en TikTok en el que canta ‘No quiero más dramas en mi vida’, de la canción ‘Dramas y comedias’ de Fangoria. Cosa que a Alejandra Rubio no le ha hecho gracia y lo ve como una provocación.

Algunos colaboradores de ‘Viva la vida’ consideran que Carmen Borrego pretende decir, con este vídeo, que quiere sembrar la paz en la guerra que mantiene con su sobrina, Alejandra Rubio y quitarle hierro al enfrentamiento que mantienen. Pero lo cierto es que la hija de Terelu Campos no piensa lo mismo al respecto: no le ha hecho ninguna gracia.

Emma García le pide a Alejandra Rubio que le responda con una nueva canción, pero su respuesta deja sorprendida a la presentadora de ‘Viva la vida’: “Es que lo que le cantaría no pega mucho. Esto no me hace la gracia que os ha hecho a vosotros. Después del mal rato que pasé ayer, mucha gracia no me hace”.