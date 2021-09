Lorena Edo no es la única: Miriam y Desiré, de 'GH 14', también sufrieron las burlas y ataques de Miguel Frigenti

Miriam Cuesta, compañera de Lorena Edo en el reality, también recibió duras críticas, mofas y ataques por parte de Miguel Frigenti y su madre: "Me llamaba dientes de caballo y como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra. Él se defiende del bullying pero a mí me dio hasta en el carnet de identidad y hacía montajes de mi cara con la cara de un caballo".

Frigenti llegó a decir de Desiré que no era una mujer y la consideraba más bien un Gremlin. También la llamaba por su antiguo nombre de chico. Esto es lo que dice Desiré al respecto: "Me choca que alguien del colectivo machacara con el nombre en masculino, que si no eres mujer... y me río ahora, en aquel momento lo que me entró por el cuerpo... Lo que me hizo es denunciable. La vida es un ventilador: si lanzas mierda te la va a mandar para atrás".