Todo el mundo habla de ella pero ¿qué opina Alejandra Rubio de las polémicas palabras de su tía, Carmen Borrego? Recordemos que, la semana pasada, en una charla con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’, se dio a entender que llamaba a su sobrina “desquiciada” y “aprovechada”. Ahora, Alejandra responde.

Emma García tiene un encuentro con Alejandra Rubio para responda en directo y confiese cómo se ha tomado esta polémica: “Estoy en una situación complicada, no esperaba las palabras de Carmen, no me suela afectar, suelo pasar, pero esta vez no me lo he tomado muy bien, me ha afectado más de lo normal”.

¿Pero por qué le ha afectado tanto? “Porque me parece que se le ha ido de las manos, me parece innecesario. Quiero acabar este tema, ella también, pero parece que se le olvida, ¡es que es mi tía! Parece que la adulta soy yo”.

Respecto a las palabras de Carmen, que insinúa que este protagonismo le viene bien a su sobrina, también tiene algo que decir: “A mí no me viene bien esto, le vendrá bien a ella, que tiene una edad y esto es lo que va a hacer en su vida, no yo”. Admite además, tras esta pullita, que si la llamara le diría que qué pena esta situación, pero no va a pasar.

“Estoy más dolida que enfadada, lo veo innecesario. No me lo esperaba para nada, me ha hecho daño, te lo juro. Parece que no va a acabar nunca. Parece que le ha afectado irse a otro sitio”, confiesa Alejandra, visiblemente afectada por esta guerra familiar con su tía.

