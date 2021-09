Terelu Campos, de su tenso encuentro con Carmen Borrego: "No he hablado con ella ni pienso hacerlo"

Pero ¿por qué no la miró siquiera en ese tenso encuentro? “Porque soy muy mala, cariño. Soy a mala del mundo, soy Cruella de Vil”, responde de manera irónica. Añade que “no he hablado con ella ni pienso hacerlo. No tengo tema de conversación. Sí la he escrito, pero nada personal. Yo dejo las cosas dentro y quien las deje fuera, que con su pan se lo coma. Si yo no lo hago, no voy a jugar”.