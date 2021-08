La hija de Terelu se muestra clara al ver un resumen que lo sucedió el viernes por la noche: “No quiero que se lleven mal por mi culpa. Es una cosa entre Carmen y yo, pero le he dicho siempre a mi madre que no cambiara su relación con su hermana por mí”.

Pero, siente ¿Alejandra responsable de este distanciamiento? “No, no soy la única que hace las cosas mal. Esto es una cosa de las dos. Es verdad que yo en su momento me tenía que haber calado y no decir ciertas cosas… Yo no tengo nada que arreglar, estoy bien, no tengo ningún problema, si la veo, bien. Hay buena relación y cordial. Tampoco vamos a ser buenas amigas cuando antes no lo hemos sido”.