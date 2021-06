Alejandra Rubio pone contra las cuerdas a Terelu haciéndole una entrevista inesperada: "Esa pregunta me molesta"

La influencer ha preparado una batería de preguntas para su madre, algo que Terelu no podía ni imaginar al inicio del programa. Visiblemente nerviosa, Alejandra ha confesado antes de la entrevista que sentía cierto temor: “Mi madre sabe las cosas que yo pregunto, me da miedo que se enfade conmigo ”. Pese a todo se ha lanzado, así ha sido la entrevista:

Alejandra le pide a su madre que se posicione en el conflicto con Carmen Borrego

Alejandra quería saber de qué lado se pondría Terelu si tuviera que posicionarse en el conflicto entre ella y su tía, Carmen Borrego . Terelu, como ya es costumbre, ha sido lo más imparcial posible: “Ella se equivocó nombrándote donde no debía hacerlo y tú te equivocaste diciendo públicamente que no tenías relación con tu tía desde hacía tiempo”.

“¿Por qué a las Campos os gusta tanto el drama?”

Alejandra no se ha cortado un pelo: “¿Por qué a las Campos os gusta tanto el drama?”. Terelu no daba crédito: “Esa pregunta me molesta porque creo que no es verdad y le estás dando argumentos a personas con muy mala leche para acogerse a eso”. Tras esta respuesta inicial, Terelu se metía algo más en el papel: “La más dramática es mi hermana Carmen, la que menos yo, Alejandra también lo es, si yo pusiera sus audios se caía el plató”.