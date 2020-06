Aless Gibaja habla de la verdadera cara de Oriana y confiesa que sentía miedo de ella

"Oriana humilla, falta al respeto, ataca siempre con el físico (...) Me daba hasta miedo decirle que no y recriminarle cómo trataba a los demás, yo era como su chiguagua (...) Ha dicho cosas muy feas de personas que trabajan en la televisión y que si España se enterase alucinaría (...) He visto cómo a amigas suyas les hacía bullying, les robaba novios...".