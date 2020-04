Choque frontal entre Fiama y Álex Bueno por el presunto montaje con Rodri 'GH 16': "Miguel Vilas es quien está detrás de todo esto"

Carolina Sobe aseguró en ‘ Sálvame ’ que Rodri 'GH 16' no solo había intentado alcanzar notoriedad metiéndose en la relación de Adara y Gianmarco sino que también habría intentado hacer un montaje con Fiama a escondidas de Álex .

Los aludidos han conectado en directo con ‘ Viva la vida ’ pero lo cierto es que sus versiones son muy contradictorias. Fiama niega que Rodri le propusiera ningún montaje, defiende al exgranhermano y critica a Álex por meterse en esta polémica cuando ya no tienen nada juntos: “Aunque fuera verdad tú qué pintas siete meses después”, le ha recriminado a su expareja .

Pero Alex jura y perjura que lo que dice es verdad y acusa a Fiama de estar mintiendo: “Cuando lo dejamos, tú me contaste que Rodri había ido a la discoteca donde trabajabas y te había dicho que por que no quedabais para salir un día de fiesta juntos y que así la gente os viera. Me corto la mano si se demuestra que yo estoy mintiendo. Juro por lo que más quiero en esta vida que estoy diciendo la verdad”.