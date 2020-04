Bea ataca a Adara con un duro zasca y cuenta el gesto que le hizo durante la publicidad de 'Supervivientes'

El pasado jueves, Bea y Adara protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la gala de ‘Supervivientes’. Ahora, Bea visita el plató de ‘Viva la vida’ porque, asegura, Adara no la dejó expresarse porque ella “no escucha, ese es su problema”. La exparticipante del reality aprovecha este momento para atacar a la que fue su compañera en ‘GH 17’ y con la que mantiene una tensa relación desde entonces.

“Cuando no se le da la razón, ataca y llora con una pataleta como una niña de quince años”, es lo primero que suelta por su boca Bea. “Yo no voy ni a revistas a vender mi vida ni a platós, si tú vendes lágrimas yo tengo todo el derecho a comentar tus lágrimas”, sentencia ante el aplauso de algunos colaboradores del programa.

"Me da pena su vida"

Además, Bea considera que “durante este tiempo he aprendido mucho pero esta chica no quiere aprender ni escuchar” y añade que Adara le hizo un feo gesto que no se vio por televisión, algo que ha escandalizado a Emma García. “Me da pena su vida porque vive engañada y vende lo que sea por estar en televisión”, ha sido una de sus críticas más duras.