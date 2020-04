Los sentimientos encontrados de Terelu con 'Sálvame': "Doy las gracias a un compañero en particular por haberle echado una mano a Alejandra"

El nombre de Alejandra Rubio no ha parado de sonar en la última semana por un supuesto comentario desafortunado que hizo sobre Lydia Lozano ¿Llamó “vieja de mierda” a la colaboradora? La aludida lo niega y su madre, Terelu Campos, prefiere no meterse en la polémica: “Sé que ella no quiere que entre y yo tampoco quiero entrar”, ha asegurado.