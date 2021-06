Ana María Aldón desmiente a la familia de Ortega Cano, tras su operación: "No me han llamado"

Ana María Aldón ha aclarado en ‘Viva la vida’ todas las dudas que hay sobre el estado de salud de su marido, José Ortega Cano , que acaba de ser operado pero se ha mostrado molesta cuando ha tenido que negar a la familia del torero, pues asegura que sus hermanos no han llamado para preocuparse por su Ortega Cano.

El estado de salud de Ortega Cano

Ana María nos habló la semana pasada en el plató de ‘Viva la vida’ del estado de salud del diestro y lo cierto es, a pesar de que la operación salió bien , la familia tuvo un susto tras una bajada de tensión del torero: “Era una operación importante, no sabíamos de la gravedad hasta que no se hizo el cateterismo”, asegura.

Ana María responde a la familia de Ortega Cano

Mientras hablamos con Ana María, nos hacemos eco de las declaraciones de Conchi Ortega , pues la hermana del torero asegura que ha llamado a su cuñada y que ésta no le ha cogido el teléfono. Esto le tiene en un sin vivir y asegura, además, que Aldón tampoco responde a las llamadas del otro hermano de Ortega, Paco .

Ana María Aldón responde a los hermanos de su marido: “Teniendo en cuenta que a mi marido le han operado de corazón y no le deben dar disgustos, voy a ser lo más sensata posible... y sincera. A mí no me ha llamado ni una sola vez, ni una sola (recalca)”, negando las palabras de Conchi.