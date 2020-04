Alejandra Rubio responde a los ataques de 'Sálvame': "A mí también me tienen que pedir perdón"

Alejandra Rubio contra todos. Así podríamos resumir la tormentosa semana que ha protagonizado la hija de Terelu indirectamente en ‘Sálvame’. Ha estado en boca de todos y las críticas no han cesado. ¿Es cierto que ha mantenido un romance con Suso mientras estaba aún con su pareja? ¿Es verdad que ha insultado gravemente a Lydia Lozano ? ¿Es soberbia y altanera?

Considera que los colaboradores de ‘Sálvame’ no la conocen ni saben cómo es ella en realidad y reconoce que peca de impulsiva, pero para nada es como se le pinta. Con respecto a Lydia Lozano, admite que quizás se ha equivocado al ser una novata en este mundo de la televisión: “Me puedo equivocar pero a mí también me tienen que pedir perdón por muchas cosas y no lo han hecho”.