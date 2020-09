Carmen Borrego reconoce que ha llorado por los comentarios sobre ella vertidos en 'Sálvame'

Desde aquel momento, comenzaba una guerra sin armas entre la periodista y los colaboradores de 'Sálvame', y más concretamente con Antonio David . Como era de esperar, el ex Guardia Civil no se tomó nada bien que la Borrego hablara de su hija y contraatacó con toda artillería pesada.

"Reconozco que esta semana he llorado, pero no porque a mí me importe lo que insinúen de mí, si no porque he visto cómo estaban afectando todo esto a mis hijos".