Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet , se despachó a gusto contra Terelu Campos y Carmen Borrego esta semana en ‘ Sálvame ’. Cargó contra ellas muy duramente y no dudó en acusarlas, entre otras cosas, de vivir a costa de su madre, María Teresa Campos , a la cual no se parecían en nada a ella, según Gabriela. Ahora, tras ser catalogada como un " parásito ", Carmen Borrego toma la palabra y responde .

El mensaje de Carmen Borrego a la hija de Edmundo Arrocet

Carmen Borrego no quiere entrar en muchos detalles por respeto a su madre pero eso no significa que se vaya a quedar callada. "Hace dos años que no tenemos relación con esta familia y esto, algún día, se tiene que acabar. Estoy convencida que esto que hace ella no lo hace con el beneplácito de su padre, lo hace por fama y dinero". Pero la cosa no iba a quedar aquí.