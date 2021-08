Cuenta que se escaparon de casa para ir a un pueblo cercano. No encontraron un taxi que les llevara a casa, se presentó un individuo que se ofrecía a llevarlas y se subieron al coche. Pero todo cambió cuando se dio cuenta de que el hombre no iba en dirección al pueblo, a ella le resultó sospechoso, agarró el volante, lo dirigió a la cuneta, y ella y su amiga salieron del coche. No denunciaron porque tenían 15 años y se habían escapado de casa. Ahora ha denunciado ante la Guardia Civil porque "me coincidía todo".