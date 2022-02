Diego Arrabal ha hecho saltar la calma del plató asegurando que si Rocío Jurado levantara la cabeza se le caería la cara de vergüenza viendo cómo su hija trata a su nieta . Terelu, como un resorte, ha saltado de su silla y le ha asegurado al director que mejor se iba a dar una vuelta: "Esto no lo puedo permitir" .

Emma García , ante el revuelo provocado entre los colaboradores, se ha visto obligada a intervenir y poner calma: "Yo creo que hay cosas y situaciones en las que no hay opiniones, lo que hay es una sentencia que hay que respetar, una sentencia con unos hechos probados que han ocurrido y con los que no se puede jugar ".

La presentadora ha explicado que es lícito opinar sobre la forma en la que los distintos protagonistas defienden su verdad, pero ha frenado de golpe las opiniones sobre el incidente ocurrido entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. Pero Diego Arrabal aún tenía algo más que decir: "Me parece perfecto que haya que respetar la sentencia pero eso no te da derecho a machacar públicamente a tu hija en la televisión durante once meses".