Conchi, hermana de Ortega Cano, le declara la guerra a Amador Mohedano: "Que se prepare"

Conchi Ortega responde a Ana María Aldón

Nos ponemos en contacto con Conchi y nos confiesa que tiene un disgusto muy grande por “cómo me pusieron ayer en el programa”. Asegura que quizás a la gente “le jode que quiero a mis hermanos y ellos me quieren a mí” y reconoce que ella no llamó al teléfono de Ana María (aunque en un principio dijo que sí) y cabe señalar que Ana María dijo que tampoco llamó al móvil de Ortega Cano, ¿entonces a quién le hizo esas treinta llamadas? Conchi asegura que no tiene ningún problema con su cuñada: “Yo qué voy a hablar de Ana María, es una buena muchacha y mi hermano está feliz con ella”.