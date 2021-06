Enrique del Pozo le confiesa a Emma García que a los once años sufrió acoso por parte de un cura.

Enrique del Pozo ha sido la última incorporación de 'Viva la vida'. Como no podía ser de otra manera, el colaborador se ha enfrentado, al igual que el resto de sus compañeros a 'La escalera de las emociones'. El comentarista del corazón ha comenzado la sección muy emocionado por recordar su pasado, y muy en especial, a su madre. Entre las confesiones más destacadas está la de que a los once años sufrió acoso por parte de un sacerdote que le propuso que "le masturbase".

Infancia: "A mi madre por separarse la llamaban 'puta"

El gran eje de la vida de Enrique, y muy en especial de su infancia, fue su madre, fallecida en 2009. Cuando el colaborador era pequeño sus padres se separaron, algo que no estaba bien visto en aquella época: "Cuando yo era pequeño iba a comprar el pan y me decían 'no le vendemos el pan al hijo de una puta". Según ha explicado Enrique, los hombres de aquel momento pensaban "que su madre era una mujer fácil por el hecho de estar separada, le proponían cosas delante de mí".

Además de este infierno, Enrique del Pozo vivió un episodio que aún le produce dolor de estómago. El colaborador ha explicado que cuando era pequeño sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote: "Él pretendía que yo le masturbase, pero lo terrible fue el chantaje posterior, yo tenía miedo de que me quitaran la beca con la que estudiaba y mi madre no pudiera pagarme los estudios, esto nunca se lo conté a mi madre". Enrique aún recuerda el miedo que pasó en aquella época: "Yo recuerdo tener miedo a quedarme dormido, él estaba en el salón de al lado y a mí me daba pánico estar allí con él".

Aceptación: "Me costó hablar públicamente de mi bisexualidad"

Enrique del Pozo se ha abierto en canal al hablar sobre su sexualidad. El colaborador asegura que ha sufrido una caza de brujas en el pasado por ser gay, o mejor dicho, por decirlo: "Nos veíamos obligados a fingir, yo tuve que hacer dos montajes con mujeres". Enrique ha explicado que tardó mucho en hablar públicamente de su bisexualidad: "Me di cuenta de que no podía estar con 40 años engañando al público y engañándome a mí mismo".

Amor: así es el hombre que ama Enrique

Enrique del Pozo ha guiado su vida por el amor, el amor hacia sus compañeros, sus amigos y también el amor que siente por su pareja. Enrique ha explicado que lleva enamorado tres meses de un hombre al que conoce desde hace 20 años pero que la vida no ha puesto en su camino hasta ahora:

"Soy lo que soy gracias al amor del que es compañero de mi vida, estoy profundamente emocionado". Con estas palabras se enfrentaba Enrique del Pozo al escalón del amor: "Llevo con él tres meses, él me contactó por las redes sociales, era guardaespaldas cuando yo trabajaba en 'Crónicas marcianas' y allí nos presentó Mainat (...) Veinte años después el destino ha querido que se enamore de mí y que yo me enamore de él".

Traición: la de su amiga Concha Velasco