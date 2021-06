Qué nuevas pruebas necesita presentar Rocío Carrasco

El problema es que una sola prueba de una agresión no podría ser suficiente para demostrar lesiones psicológicas y se debe aportar el soporte original en el que se grabó, para que no se pueda decir que ha sido manipulada. Otras personas que ahora han decidido hablar ahora y que podría dar su testimonio ante el juez son El Chori y el que fuera guardaespaldas de Rocío hace años .

"Una buena estrategia procesal sería no presentar en una sola prueba para la reapertura, sino aportar cuantas más mejor. Porque si una no tiene peso suficiente, en su conjunto podría sí tenerlo, nos dice un experto. Otro nos asegura que los jueces no se suelen dejar influir por la presión mediática y que se juzgaría según la ley. Si Antonio David Flores perdiera este caso "podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión" (por no contar los años que se le piden por otra caso, el de alzamiento de bienes).