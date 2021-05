‘Viva la vida’ se encuentra analizando la dura pérdida que ha sufrido la familia de Ana Obregón tras la muerte, hace pocos días, de su madre . Pero un comentario de José Antonio Avilés sobre el pasado de la familia ha enfadado mucho a Enrique del Pozo, que no ha dudado en pararle los pies al colaborador.

Avilés cuenta “todos los problemas que tuvieron con una empresa y que hasta el año 2018 estuvieron en los juzgados peleándose por un concurso de acreedores de la empresa que tanto dolores de cabeza les dio”. Esto es lo que tanto ha molestado a Enrique del Pozo, que no ha dudado en replicar .

Enrique del Pozo le para los pies a José Antonio Avilés

“Pero ¿qué necesidad tienes ahora, en el momento en que está la Obregón, que ha fallecido su madre? Eso es parte de la historia. ¿No crees que estás metiendo mierda , gratuitamente? Yo creo que no es el momento hablando de estas historias”, son las palabras de del Pozo ante las palabras de Avilés.

El enfrentamiento entre Enrique del Pozo y José Antonio Avilés

El enfrentamiento entre Enrique y Avilés no se ha hecho esperar. Al primero le parece que lo que está haciendo su compañero “es un golpe muy bajo” mientras que el segundo considera que “mi obligación es informar y traer información”, aunque del Pozo insiste en que “se está metiendo en un tipo de mierda que no procede”.

Enrique del Pozo advierte a Antonio David Flores

Enrique del Pozo ha llegado pisando fuerte el plató de 'Viva la vida' en su primer fin de semana como colaborador y no ha dudado en lanzarle una advertencia a Antonio David Flores, al que le ha dicho que ya no le tiene miedo y ha aprovechado para contar todo el daño que le ha hecho el ex de Rocío Carrasco.