Enrique del Pozo se ha mostrado muy enfadado con las Campos en ‘Viva la vida’. Emma García, que ha vuelto este sábado de vacaciones no entendía la razón del cambio de actitud del colaborador y ha indagado en las causas. Terelu , presente en el plató, tampoco entendía nada de lo que le pasaba a su compañero.

El colaborador ha comenzado mostrando su enfado al decir que le daba igual la marcha de Carmen Borrego del programa. “De una historia de profundo amor por las Campos he pasado a indiferencia”, ha asegurado. Y ha añadido, poniendo algo de luz: “Cuando tú tienes una lealtad que no es valorada, ponle fecha de caducidad”.

Diego Arrabal ha añadido que el “resquemor” de Enrique del Pozo también es con Rocío Carrasco “porque no le ha llamado para agradecerle” su apoyo durante los últimos años. El colaborador ha aclarado que él ha estado 20 años “defendiendo a una serie de personas de forma gratuita” y que esperaba algo de agradecimiento por su parte.