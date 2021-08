Una fotografía de Kiko Hernández en redes provoca un desencuentro entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

'La última cena' de Kiko Hernández y Carmen Borrego sigue dando que hablar una semana después. Los que fueran enemigos firmaron una tregua durante el programa que no todos han entendido. Es el caso de Alejandra Rubio quien, con la sinceridad a la que nos tiene acostumbrados, ha explicado que no entiende que su tía haya podido perdonar a Kiko después del daño que le ha causado.

Alejandra, que sabía que sus palabras iban a tener consecuencias, ha escuchado cómo esta semana Kiko Hernández criticaba sus opiniones : "Sabía que me iba a dar, pero tengo la misma opinión, sigo sin comprenderlo, es mi forma de pensar".

Por si esto fuera poco, Kiko Hernández subía esta misma tarde una fotografía a sus redes sociales en compañía de Belén Rodríguez y María Teresa Campos, algo que Alejandra Rubio no ha recibido de buena gana: "Mi abuela es libre de invitar a quien quiera a su casa pero estoy segura de que no sabe lo que Kiko ha hablado estos días, si lo supiera no le invitaría a su casa, conozco a mi abuela".