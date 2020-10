Irene Rosales, de las últimas y polémicas declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre: "Le he pedido que se calme"

El escandaloso enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre , Isabel Pantoja , no hace más que recrudecerse. Las últimas, y polémicas declaraciones del DJ en 'Sálvame' en las que asegura que echa de menos a su madre y rehúsa de la cantante, y en las que ha quedado más que evidenciado en tremendo distanciamiento entre ellos , ha complicado la situación de toda la familia.

Al parecer, Kiko habría tenido disputas con su madre con respecto a la venta de Cantora , ya que él quiere deshacerse de la finca para hacer frente a sus pagos, y la tonadillera no estaría por la labor.

Alguien que conoce muy bien la situación por la que atraviesa la familia y que está sufriendo el escándalo es nuestra compañera, Irene Rosales. La colaboradora se ha mostrado más seria que de costumbre y es que, tal y como ella misma ha reconocido, esta situación le duele mucho: "Yo no sé qué hacer, le he pedido a Kiko que se calme, él no sabe cómo gestionar la rabia que tiene dentro".