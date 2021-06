Irene Rosales sufrió con la entrevista de Kiko en el 'Deluxe': "Me puse muy nerviosa y tuve que dejar de verlo"

Irene Rosales explica lo que opina sobre el conflicto que protagonizan Kiko Rivera y Anabel Pantoja: "Los dos están sufriendo"

Irene Rosales sufrió viendo la entrevista y se ha enterado esta mañana del enfrentamiento que protagonizaron

Kiko Rivera y Anabel Pantoja se enfrentan en 'Viernes deluxe'

Anoche Kiko Rivera regresó a los platós, concretamente al de 'Viernes deluxe'. El DJ volvió a sentarse en el sillón en el que confesó hace meses que sufría depresión y lo hizo para enfrentarse a todos los frentes que tiene abiertos: su madre, su tío Agustín, su prima Anabel...

Precisamente fue con Anabel Pantoja con quien Kiko protagonizó el momento más tenso de la noche. Los primos llevan tiempo distanciados por la posición neutral que Anabel está tomando en el conflicto con Isabel Pantoja, algo que Kiko no entiende ni perdona: "Te he necesitado a mi lado y no has estado".

Irene Rosales le ha confesado hoy en 'Viva la vida' a Emma García que fue incapaz de ver por completa la entrevista a su marido en el 'Deluxe' porque, tal y como ella ha explicado, "sabía que se iban a tocar temas que le hacían daño". Irene se refiere al mal momento por el que atraviesa la relación de los primos: "Me puse muy nerviosa y tuve que apagar la televisión, me he enterado esta mañana de que se habían enfrentado cara a cara".