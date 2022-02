Asraf sentencia a Kiko Rivera, entre lágrimas, por atacar a Isa Pantoja: "Es un asco de persona"

Asraf se ha mostrado muy enfadado con Kiko Rivera por todo el daño que ha provocado a Isa y se muestra tajante y duro con él: "Me parece un asco de persona. Le diría que se vaya a un psicólogo, que se trate, que deja mucho que desear como persona". Además, según Asraf, Kiko "miente mucho, sólo quiere dinerito y dinerito. No tiene dos dedos de frente, no tiene cabeza, se creerá que tiene razón y todo, el tío. Se creerá que le tenemos que dar un premio".