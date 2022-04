Ivonne Reyes explica por qué su hijo Alejandro no quiere hacerse las pruebas de ADN

"No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz, este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que a parte de que yo no quiero mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas (...) Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo, Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta".