José Antonio Avilés reflexiona sobre los grandes errores de su vida: "Necesitaba la mentira para ser feliz"

Avilés entona el mea culpa por todos sus errores y habla de la persona que le hizo click en la cabeza para que dejara la vida de engaños que estaba llevando, su expareja: “Me di cuenta de que me lo dieron todo y que yo no di nada en esa relación, porque todo lo que daba era mentira”.

Su mayor decepción ha sido consigo mismo porque “miras atrás y lo que he conseguido no lo he conseguido por mentir, lo he conseguido con mi esfuerzo. Pero la mentira mancha todo, no deja que lo demás brille”. Aunque también admite que está decepcionado con gente que le apoyó para que diera el paso de admitir sus errores pero que ahora ni siquiera le han llamado.