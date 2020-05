José Antonio Avilés vuelve a España arrepentido pero con muchos reproches: "Me han pedido disculpas gente que ha hablado de mí pero ya es tarde"

José Antonio Avilés ya está de vuelta en España y ‘ Viva la vida ’ le ha acompañado en su esperado regreso. El colaborador ha reflexionado durante el viaje sobre sus polémicas “ mentiras ” y ha entonado el ‘mea culpa’ sobre todo lo ocurrido. Además, Avilés asegura que está cumpliendo con sus deudas y manda un recado sin dar el nombre de su destinatario: “He recibido mensajes muy bonitos de gente que no me esperaba”.

Avilés se muestra arrepentido

“Quiero empezar de cero (…) No me escudo en nada y estoy solucionando mis problemas y mis deudas (…) Entono el mea culpa, pido disculpas y quiero construir una verdad”, ha asegurado notablemente cabizbajo.

Avilés se defiende diciendo que se han contado muchas mentiras sobre él y recrimina a algunos compañeros las críticas que le han hecho en los platós. “Tengo mensajes muy bonitos de gente que no me esperaba, incluso de gente que ha salido hablando de mí en televisión y me han perdido disculpas pero ya es tarde”, ha criticado.