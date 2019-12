Kiko Matamoros responde a Mila Ximénez: "Que se mire el ombliguito, cuando salga me pedirá perdón"

"En esta familia todo se resuelve en los platós, todo se rentabiliza. Les parece súper natural. Yo he visto enfrentamientos padre e hijo que queriendo a un y a otro me han abierto el alma", afirmaba Mila Ximénez en el confesionario sobre la familia Matamoros. En 'Viva la vida', Kiko Matamoros ha respondido a la concursante: "Ella ha hablado de su hija, de su vida, del padre de su hija, de Manolo santana, de la mujer de Santana. Puede que tenga razón…pero mírate el ombliguito", ha dicho el tertuliano. "Yo conozco perfectísimamente a Mila, cuando salga de ahí, si le saco este tema me va a pedir perdón. No se lo tengo en cuenta porque ha habido otras cosas infinitamente peor que he tenido que dejar de tenerle en cuenta."