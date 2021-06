Kiko Matamoros, pesimista sobre la relación con su hija Anita: "El tiempo pasa y es irrecuperable"

Kiko Matamoros ha reaccionado a las palabras de ayer de Makoke en 'Viva la vida' . La colaboradora no se tomaba nada bien que su exmarido hablase de la hija que tiene en común, Anita, en una conocida revista. Makoke aseguraba que era incierto que Kiko hubiese tendido un cable entre ellos para reconciliarse, algo a lo que ha respondido Matamoros.

Kiko asegura que no piensa responder a Makoke sobre las insinuaciones que esta hace de cosas privadas entre ellos: "Qué lástima que no puedo hablar, cuando conteste lo haré con todas las cartas sobre la mesa". De esta manera, el colaborador ha dado a entender que en estos momentos no puede hablar claramente sobre sus problemas con Makoke por encontrarse inmersos en batallas judiciales, sin embargo sobre lo que sí se ha pronunciado es sobre la relación con su hija Anita.