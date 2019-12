Kiko Matamoros ha reaccionado a la ruptura entre Makoke y Tony Spina: "No me da ni tristeza ni alegría, no me sorprende". Ni frío ni calor, así se ha mostrado el exmarido de Makoke con la que tiene una hija en común cuando Emma García le ha preguntado sobre la ruptura: "No me alegro, tengo respeto por mi hija"