Makoke ha respondido a las palabras de esta semana de su exmarido, Kiko Matamoros , en una revista. La colaboradora no ha podido quedarse callada al escuchar que Kiko asegura que ha tendido cables para recuperar su relación con Anita, la hija de ambos: "No ha tendido ningún cable, sería tan fácil como una llamada de teléfono o un mensaje por WhatsApp".

La colaboradora cree que Kiko se está aprovechando de que su hija Anita le pide no hablar de ella, motivo por el que se mantiene en silencio: " Él me amenaza diciendo que si hablo va a sacar cosas mías que tiene, ¿por qué no las ha sacado ya? Se aprovecha".

Makoke se estrena como abuela: así ha sido la llegada de su nieto

Esta semana Makoke ha sido muy criticada por su comportamiento en las primeras horas como abuela. Según explicaban los colaboradores de 'Sálvame' esta semana, la modelo no ha ido aún a conocer a su nieto. Hoy Makoke ha explicado que por las restricciones derivadas de la covid no podía estar en el hospital nadie que no fuese Javier Tudela: "Me fui al hospital con ellos cuando Marina rompió aguas, pero me mandaron a casa porque no podía haber más gente en el hospital".