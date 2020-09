Makoke reacciona enfadada al 'Deluxe' de Matamoros y defiende a su hija: "Marta no es ninguna víctima"

Makoke se muestra visiblemente afectada y enfadada porque, según ella, a su hija “se la dejó en muy mal lugar”. Dice que el asunto de la peluquería es una tontería y que eso no es motivo para que Kiko y Anita no se hablen . Es decir, da a entender que hay mucho más detrás de ese altercado. Además, la colaboradora reconoce que se encuentra en “una posición complicada” porque su hija le ha pedido que no hable del tema.

“Ella (Anita) tendrá el motivo que quiera. Es una persona madura e inteligente, trabajadora, estudiosa… lleva su vida delante ella sola, de tonta no tiene un pelo (…). Apoyo a mi hija al 100% porque se ha comportado como la buena persona que es”, dice Makoke para defender el honor de su hija frente a las críticas de su ex y de algunos colaboradores.

¿Ha llamado Kiko a su hija para aclarar las cosas?

Tras repasar algunas declaraciones de Kiko, Makoke sostiene que Matamoros miente y da su propia versión de lo que sucedió: “Cuando salí de 'GH VIP' vi todo lo que Kiko dijo y dejé de ir a la clínica Bruselas para no coincidir con él. Además, considera que Kiko debería llamar a su hija para aclarar su situación en privado. "En el mes de junio hablaron, que cuente cómo fue esa conversación. Que lo cuente si quiere él. A mí me da igual y a mi hija también. Pero que lo hablen, las cosas no se solucionan con un Deluxe", cuenta. Respecto a la acusación de Kiko, que no ha favorecido la comunicación entre él y la hija de ambos, Makoke lo niega categoricamente.