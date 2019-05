La flamante ganadora de ‘GH DÚO’ ha dado una larga entrevista en ‘Viva la vida’ en la que el amor ha sido el tema central. María Jesús ha repasado sus tormentosas historias sentimentales y ha asegurado que no tiene ninguna nueva ilusión. “El chico con el que se me está relacionando es Curro, que es quien me lleva las redes sociales y me llevo muy bien con él, pero no es para nada mi pareja”, ha dicho. Además, también ha hablado de la relación con su madre, a la que, dice, “ama con locura”.