Marisa Martín-Blázquez responde a los que la llaman "vieja" y "esquelética" en redes sociales: "Me hiere que sean mujeres"

La periodista ha recibido un linchamiento en los últimos días en sus redes sociales.

"Quieres parecer de veinte y te quedas lejos", es solo uno de los comentarios.

“Un poquito de por favor, esas rodillas…”, “estás muy mayor para ponerte esa ropa de adolescente”, “quieres parecer de veinte y te quedas lejos”… Esto son solo algunos de los comentarios que Marisa Martín-Blázquez ha recibido por parte de algunos usuarios de Instagram, que no dudan en arremeter contra ella por su aspecto físico o por su vestimenta.

La periodista quiere ponerle humor al asunto, pero lo cierto es que estos comentarios la han hecho reflexionar y tiene algo que decir al respecto. Marisa quiere recalcar que la mayoría de los mensajes que recibe son cariñosos y positivos y que los malos son pocos, pero ruidosos. Y no piensa quedarse callada.

“A esas personas que me llaman vieja, vale, soy vieja, tengo 55 años, hay gente que ve cumplir años como un demérito pero yo lo veo como una cosa estupenda. No me duele. En cuanto a lo de que ‘estas esquelética’, he sido delgada toda mi vida, me acepto como soy”, dice la periodista en el plató de ‘Viva la vida’.

“Esta gente no me hiere ni me hace daño, tengo la autoestima en mi sitio. A mi hija la han llamado gorda toda su vida, pero le hemos hecho ver que lo importante es cómo estás por dentro y qué valores tienes. Mi sobrina con 14 tuvo problemas de anorexia por culpa de comentarios como esos. Hay muchas niñas en redes que sufren estos ataques”, han querido decir en su alegato por la aceptación personal.

Pero Marisa ha querido explicar qué es lo que más le ha llamado la atención de este linchamiento hacia ella: “A mí no me afecta, lo que me hiere es que todos estos ataques vengan de mujeres cuando hablamos de machismo, de que nos tenemos que empoderar. En el siglo en el que estamos, no respetar que cada uno se vista como quiera o que no pueda engordar, me parece muy triste”.

A Toñi Moreno la llaman "fea" durante un directo