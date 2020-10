Marta Peñate se derrumba al desmentir a Lester: "Fue él quien dijo de vernos tras 'La isla de las tentaciones"

La exparticipante nos confiesa que ha vivido algunos altibajos en su estado de ánimo tras salir de la isla porque no le sienta bien ver las imágenes de lo que allí sucedió. Además, le cuenta a Emma García que no echa de menos a Lester pero que le guarda cierto cariño porque han sido muchos años de relación: “Ha sido como un familiar para mí”.

Tras ver esto, Marta se ha emocionado, pues ve injustas estas declaraciones. Niega que fuera ella la que hizo la videollamada a su ex e insiste en que el que dijo de verse fue él y que ella no quiso: “¿Sabes lo duro que es que alguien haya estado contigo por su bienestar económico? Ya no siento nada hacia él, pero me duele todo. Siento rabia por todo lo que ha hecho”.