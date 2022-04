Terelu cuenta que, en aquel momento, no tenía ganas de salir de casa y que vivió unos meses muy duros: "Parece que son tonterías pero no lo son, son cosas que condicionan tu vida, tu salud ". "Yo me metía en la cama y pensaba que me moría , que me iba a morir", añade la hija de la Campos.

Tras escuchar a su madre, Alejandra Rubio asegura que no sabía nada al respecto: "Yo no sabía nada, no me lo ha contado nunca. No sé cómo reaccionar, son cosas como muy privadas que igual... esas cosas no me gusta hablarlas en público porque hay gente que no lo entiende". Por su parte, Terelu le dice que ella cree que es cada vez más necesario hablar abiertamente de ello.