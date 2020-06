Mayte, destrozada, confiesa su mayor miedo: "No quiero que mis hijos escuchen en televisión que su madre ha sido prostituta"

La tía de Fani no perdona lo que su hermana Raquel les está haciendo

Mayte se ha roto recordando al amor de su vida: "Se marchó en 2014"

Mayte, la tía de Fani ha relatado su vida y la de su familia en distintos platós, pero esta tarde se ha enfrentado a las escaleras de las emociones de ‘Viva la vida’. Mayte ha tardado en decidir si lo hacía o no, pero finalmente ha accedido y ha compartido con los espectadores todo lo que aún no conocíamos de la defensora de Fani.

Mayte ha comenzado por la culpa, un escalón que ha dedicado a su padre. Al parecer, el padre de Mayte y del resto de tías y madre de Fani era un hombre muy estricto que no siempre supo entender a sus hijas. Por la mala relación que Mayte tuvo con su padre durante su infancia y juventud, Mayte decidió no sentar a su padre en la mesa presidencial el día de su boda. Es algo que la tía de Fani aún no se ha perdonado.

Su gran decepción: su hermana Raquel

En cuanto a la decepción Mayte no ha dudado un segundo: “La persona que más me ha decepcionado en mi vida es mi hermana Raquel, ni Fani ni yo merecemos lo que nos está haciendo ahora mismo”. Pese a que puede parecer que su mala relación es cosa de años, lo cierto es que hasta que Fani se hizo famosa ambas tuvieron una buena relación. ¿Qué ha ocurrido para que Raquel haya cambiado de rumbo con respecto a sus familiares?

No quiero que mis hijos escuchen en televisión que su madre ha sido prostituta

Mayte ha roto a llorar una vez más al recordar que su hermana Raquel ha insinuado que ella también se ha dedicado a la prostitución, algo que ha roto por completo a la tía de Fani: “No puede decir eso, ella sabe que es mentira, que yo he sido artista pero nunca me he prostituido (…) No quiero que mis hijos escuchen en televisión que su madre ha sido prostituta”.

Mayte siente que su familia se ha aprovechado de ella y ha relatado un episodio que no ha podido olvidar: “Cuando mi marido murió no me dejaron ni pasar el luto, se metieron en mi casa algunos familiares míos porque decían que no tenían dinero y que les echaban de la casa donde estaban”.