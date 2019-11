Mila le pone a Adara los pies en la tierra: “Tú tienes un bebé y tienes que ocuparte de él”

Mila: "Lo que se vive aquí dentro no es del todo real"

Más tranquilamente, Mila Ximénez ha hablado con Adara, sobre todo, en lo que concierne a su bebé: “Es muy fácil seducir en un entorno donde no hay obligaciones, donde no tienes que hacer nada y tú eres el único objetivo. Pero, en la calle, se tienen obligaciones: hay que ir a trabajar, hay que sacar al niño, se pone malito, se está de pero humor… Y con todas estas crispaciones, la pareja no es tan idílica como dentro de una casa. Imagínate que empiezas una relación con Gianmarco, tú no eres una persona libre, tienes un bebé y tienes que ocuparte de él”, le ha dicho, a lo que Adara ha contestado: “Por supuesto”.