Ortega Cano reprende la llamada de José Antonio pero ataca a Rocío Carrasco: "Ella y Fidel nos echaron de Montealto"

José Ortega Cano reacciona a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco: "Fuimos una familia unida y feliz, no sé por qué las cosas han tenido que cambiar tanto"

Ortega Cano reconoce que tuvo que defender a Rocío Carrasco en más de una ocasión: "He tenido mis más y mis menos con Antonio David por defenderla a ella, porque ella se ha portado muy irregularmente"

Ana María Aldón se desmarca de los Ortega Mohedano y apoya a Rocío Carrasco: "Hay una sentencia"

La última entrega de 'Montealto' no ha dejado a nadie indiferente. Rocío Carrasco ha vuelto a abrirse como ya lo hiciera en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y ha relatado lo que para ella ha supuesto aceptar que los miembros de su familia, los Mohedano, no estaban a su lado cuando más les necesitaba.

Una llamada de José Antonio, marido de Gloria Mohedano, dejaba claro que la familia materna de Rocío Carrasco "no cree completamente" la versión que Rocío ha dado sobre los malos tratos a los que se ha visto sometida por parte de Rocío Flores y de Antonio David. ¿Pero qué hay de Ortega Cano?

Ana María Aldón ha comenzado la tarde en 'Viva la vida' asegurando que ella cree a Rocío Carrasco porque "existe una sentencia" (la de malos tratos continuados a Rocío Carrasco por parte de Rocío Flores), una manera de desmarcarse de la familia de su marido y de apoyar a Rocío como ninguno de ellos había hecho antes.

Su marido, José Ortega Cano, ha intervenido en directo en el programa y se ha pronunciado sobre las polémicas que surgieron en el último programa de 'Montealto'. El torero ha comenzado rechazando la intervención de su cuñado José Antonio y lo ha hecho sin rodeos:

"Estoy mal y afectado porque son cosas que no trae nada bueno para nadie si no todo lo contario, somos una familia que ha estado unida y que ha vivido cosas bonitas y ahora, no sé por qué, ha tenido que cambiar de esta manera (...)

Cuando hablo de familia bonita me refiero a la que había cuando vivía Rocío (Jurado) y ahora las cosas han cambiado demasiado, esto es muy complicado (…) José Antonio no es portavoz de nadie, se habló de la posibilidad de que fuera un poco el portavoz de nuestra familia cuando empezó todo esto pero luego se decidió que no (...)

La llamada fue muy desacertada porque él estaba muy distanciado del tema que se estaba hablando, no creo que él tenga conocimiento de las cosas de las que habló, estuvo regular (…) Yo he vivido muchos años esta historia y tengo muchos conocimientos de unos y de otros, pero yo lo he puesto en manos de abogados, cuando sea el momento se sabrá mi postura (...)

La cosa no está finiquitada desde mi punto de vista y cuando ya esté cerrada hablaremos claro, José Antonio estuvo desacertado porque no captó bien las preguntas que se le hicieron".

José Ortega Cano asegura que le echaron de Montealto

Se hablado mucho esta semana sobre la salida de José Ortega Cano de la casa de Montealto y sus dos hijos tras la muerte de Rocío Jurado. Gloria Camila aseguraba en 'Ya son las ocho' que su padre había recibido presiones por parte de Fidel Albiac para que dejasen la casa tan solo unos días después de la muerte de la cantante.

Rocío Carrasco, por su parte, defendía en 'Montealto' que nadie había presionado a José para salir de la casa: "Mi madre dejó por escrito que su marido no viviera en esa casa y que se vendiera en un plazo de dos años, nadie les echó de allí".

Esta tarde, sin embargo, José Ortega Cano ha desmentido las palabras de Rocío Carrasco para explicar por primera vez con contundencia su versión:

"Totalmente, me obligaron a irme de Montealto, a mí y a mis hijos, y fueron Fidel Albiac y Rocío Carrasco, cogimos unas maletas y nos fuimos en una furgoneta, porque nos obligaron (...) Me hace mucha gracias que duden de si yo pagaba, yo a lo largo de mi vida he tenido fama de generoso y de buena persona, todo lo contrario a lo que están hablando, pero me da igual".

Ortega tuvo defendió a Rocío Carrasco" frente a Antonio David

En una comentadísima intervención en 'Salsa Rosa' hace años, José Ortega Cano se enfrentó a Antonio David abiertamente acusándole de haberle propinado malos tratos a Rocío Carrasco, sin embargo, con el tiempo el torero jamás volvería a referirse al tema llegando incluso a acercar posturas con Antonio David pero, ¿por qué este cambio de rumbo?

Rocío Carrasco aseguraba en 'Montealto' que si José Ortega Cano cambió de actitud se debió a que Antonio David coaccionó al torero y le amenazó con contar cosas sobre la adopción de sus hijos Gloria Camila y José Fernando.

Esta tarde, José Ortega Cano ha dado su versión de los hechos y, aunque no ha explicado a qué se debe su cambio de rumbo, sí ha reconocido que en varias ocasiones ha defendido a la hija de la que fuera su mujer:

"Yo he tenido que intervenir en muchas ocasiones en temas familiares y concretamente con Antonio David, yo he tenido mis altos y bajos con él por defender a Rocío Carrasco, eso está ahí y lo pueden ver porque en ocasiones han estado las cámaras delante, yo he tenido que intervenir en varias ocasiones a favor de Rocío porque ella se ha portado muy irregularmente, pero pese a eso yo la he defendido en muchas ocasiones (…) Yo no tengo miedo de nada ni de que se pueda contar nada porque tengo la conciencia muy tranquila".

Ana María se desmarca de los Ortega Cano y defiende a Rocío