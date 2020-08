La primera entrevista a Ernesto Neyra tras salir de la cárcel: "Era el puto amo en el patio a los tres días"

“Estoy bien, estoy fuerte y con más ganas de vivir que nunca, he estado más libre en la cárcel que fuera de ella, siento que me he quitado una losa de encima que he soportado durante 14 años (…) Llegó un momento en el que yo no podía pagar la cantidad que un juez me impuso, mi culpa fue no hacer una modificación de medidas y bajar la cuantía porque nuestra relación era buena; estábamos en contacto hasta que ella me puso un querella por lo penal (…) Ya me has mandado a la cárcel, soy el padre de tus hijos, ya está bien, ¿te estás enterando?, ya está bien de machacarme (…) Te vi en la entrevista de ‘Viva la vida’ desde cárcel y todos los presos no te puedes ni imaginar cómo te ponían, ahí fue cuando yo me gané a todo el patio y era el puto amo a los tres días”.